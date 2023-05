I prezzi al 75% di sconto sono perfetti per tutti gli utenti che decidono di abbracciare il mondo di MediaWorld, riuscendo così a spendere molto meno del previsto, ed allo stesso tempo godere di un risparmio inedito ed esclusivo. Spendere poco è possibile, anche se comunque è necessario prestare qualche piccola attenzione.

La prima cosa da sapere riguarda l’accessibilità della promo, infatti tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, senza vincoli legati alla dislocazione territoriale, ai quali comunque si aggiunge anche il sito ufficiale, il mezzo più rapido per accedere alle offerte, con consegna spesso a pagamento presso il domicilio.

MediaWorld, sorpresa infinita con i nuovi sconti

Fino al 14 maggio da MediaWorld è tempo di SottoCosto, la nuovissima campagna promozionale propone tanti prodotti a prezzi scontati, ma con scorte limitate. Già dalla prima pagina incrociamo l’ottima riduzione applicata su iPhone 14, nella variante da 128GB, potrà essere acquistato a soli 829 euro.

Volendo invece acquistare altri modelli non con sistema operativo iOS, la scelta potrà ricadere direttamente su Galaxy S23, in vendita a 879 euro, oppure anche Galaxy S23 Ultra, disponibile all’acquisto ad uno dei prezzi più bassi di sempre, basteranno 1199 euro. Riducendo infine la spesa sarà possibile appoggiarsi su altri modelli dello stesso brand, quali possono essere Galaxy Z Flip4, in vendita a 699 euro, oppure anche Galaxy A54, di nuova generazione e disponibile a 429 euro, per finire con Galaxy A14 o Galaxy A33. Tutti i dettagli sono raccolti poco sotto.