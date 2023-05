Iliad CONTRO Vodafone, la Giga 150 ha tutto per soli 9 euro al mese

sponsor

Battere la concorrenza per Iliad sarà anche questa volta molto facile in virtù della sua grande caparbietà.

Le sue offerte sono da sempre sinonimo di garanzia e qualità, soprattutto per quanto riguarda la rete mobile. Da quando però è arrivata in Italia l’ondata di tanti provider minori, tutti hanno abbassato ulteriormente i prezzi e ora anche Iliad ha dovuto optare per tale soluzione.

Iliad rende di nuovo disponibile la migliore offerta in assoluto: ecco la celebre Giga 150

Basterebbe veramente molto poco per risparmiare ed avere tutto allo stesso tempo, soprattutto quando si tratta di un’offerta mobile di buon livello. A dimostrarlo negli ultimi anni è stata una grande azienda come Iliad, la quale mette sempre sul piatto le migliori soluzioni. Questo avviene sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda i contenuti che sembrano non esaurirsi mai.

Le persone che erano ansiose di scoprire il gestore per la prima volta, si ritroveranno a poterlo fare in un periodo che è probabilmente è quello più vantaggioso. Stiamo parlando infatti di un mese in cui è disponibile di nuovo l’offerta migliore, quella Giga 150 piena di ogni cosa. Al suo interno gli utenti potranno trovare infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e all’estero, messaggi illimitati verso tutti e 150 giga di connessione al web. La rete che verrà offerta gratuitamente da Iliad sarà rappresentata dal 5G. Ricordiamo che verrà versato un costo una tantum di 9,99€ all’inizio, mentre il resto risulterà gratuito in fase di attivazione.