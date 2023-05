sponsor

Il colosso Google è entrato con convinzione nel settore degli smartwatch, dopo la sua consolidata presenza in quello degli smartphone, lo scorso anno con il suo Pixel Watch.

Il dispositivo ha riscosso molto interesse, con lodi e critiche. Ora emergono i primi rumor sul suo successore. Pixel Watch 2 infatti dovrebbe debuttare al fianco di Pixel 8, scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel Watch 2: emergono nuove indiscrezioni

Un po’ a sorpresa si inizia già a parlare di Pixel Watch 2, visto che una fonte citata da 9to5Google ha condiviso interessanti dettagli sul presunto debutto del prossimo smartwatch di casa Google. Parliamo di sorpresa perché solo lo scorso anno è stato lanciato il primo modello. D’altra parte dobbiamo riconoscere che il primo Pixel Watch è stato in fase di sviluppo per qualche anno prima di arrivare ufficialmente sul mercato nel 2022. Ebbene, sembra che ora Google sia pronta per lanciare Pixel Watch 2 al fianco dei Pixel 8.

Questo significa che il nuovo smartwatch di casa Google potrebbe debuttare quest’anno, durante il prossimo autunno quando i nuovi top di gamma di Google verranno svelati. Ancora non ci sono dettagli su cosa aspettarci in termini di novità. Speriamo che Google faccia tesoro delle critiche ricevute da Pixel Watch, magari andando a incrementare l’autonomia e le funzionalità per monitorare parametri di salute e attività fisiche. Su questo aspetto ci aspettiamo molto vista l’acquisizione di Fitbit ormai consolidata.

