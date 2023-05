Esselunga non scherza assolutamente e propone al pubblico italiano un volantino veramente unico, quasi pazzo, al cui interno si possono trovare numerose offerte speciali condite con prezzi molto più bassi del normale, applicati su prodotti di ottima qualità generale.

Il volantino, che potete trovare raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, è da ritenersi valido solamente nei negozi fisici, gli utenti sono sostanzialmente costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, per riuscire comunque a spendere poco, ed allo stesso tempo prestare attenzione alle scorte, che purtroppo risultano essere limitate.

Esselunga, che occasioni assurde in questo volantino

Con Esselunga avete l’occasione di acquistare un ottimo smartphone, pagandolo solamente 139 euro; fino al 10 Maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, tutti gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani sul bellissimo Xiaomi Redmi 12C, must have della fascia bassa, disponibile nel periodo con 128GB di memoria interna.

La sua scheda tecnica, nel caso in cui non la conosciate a fondo, è sicuramente molto interessante, poiché è caratterizzata dalla presenza di un ampio display da 6,71 pollici di diagonale, un buon IPS LCD che presenta risoluzione HD+, passando anche per 4GB di RAM, una fotocamera posteriore principale da ben 50 megapixel, ed una batteria decisamente capiente, che presenta ricarica rapida a 10 watt. Il prodotto ha 4GB di RAM, il che lo rende non proprio velocissimo, ma più che adeguato per il prezzo di vendita attualmente proposto da Esselunga.