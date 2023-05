Comet vince a mani basse contro Unieuro, riuscendo ancora una volta a mettere sul piatto una specifica campagna promozionale di altissimo livello, condita con prezzi veramente convenienti per tutti i consumatori in Italia, ed offrendo la maggiore possibilità di scelta del momento.

sponsor

I prezzi del volantino Comet sono molto vari, e ciò gli permette di distinguersi, anche in termini di accessibilità sul territorio; in netto contrasto con quanto osserviamo ad esempio da Euronics, o presso i vari supermercati, gli acquisti potranno essere completati in egual misura in un negozio fisico ed anche sul sito ufficiale (con spedizione sempre gratis per gli ordini che superano i 49 euro di spesa).

Per essere sicuri di ricevere ogni giorno le offerte Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato.

Comet, volantino assurdo con tantissimi sconti

Fino all’11 maggio da Comet è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, al cui interno si possono trovare smartphone davvero per tutti i gusti, con prodotti che risultano essere scontati del 50% e prezzi che non superano anche i soli 300 euro. Tra i modelli inclusi in questa selezione annoveriamo soluzioni del calibro di Motorola Moto G32, passando anche per Redmi 9A, Redmi Note 11 o un buonissimo (oltre che recente) Redmi Note 12 5G.

Non mancano chiaramente i riferimenti alla fascia più alta della telefonia mobile, nel volantino di Comet gli utenti più esigenti potranno anche acquistare i top di gamma, tra cui spicca chiaramente il Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile alla cifra finale di 1299 euro, considerando la variante con 128GB di memoria interna.