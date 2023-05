Braun lancia una interessante promozione che permetterà a tutti gli utenti di prepararsi alla bella stagione, il suo nome è “Braun Cashback Estate“, e permetterà ai singoli consumatori che sceglieranno di acquistare un prodotto dell’azienda (tra quelli selezionati), di ricevere un rimborso fino ad un massimo di 100 euro.

I modelli coinvolti partono dal Silk-èpil 9 Flex di Braun, un epilatore capace di rimuovere alla perfezione anche i peli più corti, grazie alla presenza di una testina flessibile a 360 gradi, che riesce ad adattarsi alle curve di ogni corpo. Gli utenti che sceglieranno di aggiungerlo al proprio carrello, presso i vari punti vendita presenti sul territorio entro il 31 agosto (o sui portali online entro il 30 giugno9, potranno ricevere un rimborso del valore di 50 euro.

Se invece foste alla ricerca di una luce pulsata che permetta di rimuovere in modo permanente tutti i peli visibili, allora dovete puntare direttamente verso il Silk-expert Pro 5, prodotto che garantisce fino a 6 mesi di pelle liscia, con la presenza del sensore Skin Pro 2.0, perfetto per rilevare in mood continuo la tonalità della pelle adattando di conseguenza l’intensità della luce. Sempre grazie alla promozione attiva nel periodo, ed approfittando del prezzo promozionale, il rimborso finale che sarà possibile ottenere sarà di 100 euro.

Braun, come richiedere il rimborso

Ricevere il rimborso è decisamente più semplice di quanto potreste immaginare, infatti prima di tutto sarà necessario recarsi in uno dei punti vendita (o online), acquistando il prodotto con regolare scontrino. Fatto questo sarà necessario iscriversi entro 15 giorni dalla data d’acquisto a questo link, completando di conseguenza la procedura online.

Anche su Amazon potete trovare la pagina di riepilogo con tutti i prodotti coinvolti ed effettivamente compatibili.