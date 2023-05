WindTRE costa solo 5 euro al mese, la TOP GO ha tantissimi giga

sponsor

Dopo aver visto tante offerte avvicendarsi durante l’ultimo periodo, sembrerebbe che le più interessanti stiano ormai prendendo piede. Tutti sembrano aver sottoscritto un’offerta da parte dei gestori virtuali, ma un gestore in particolare starebbe riuscendo a mettersi di traverso. Stiamo parlando di WindTRE.

Ora come ora la volontà degli utenti è quella di accettare l’offerta che costa di meno, visto che a livello di contenuti tutti sembrano equivalersi per grandi tratti. La grande discrepanza c’è per quanto concerne i costi mensili ed è per questo che ora le aziende rimaste indietro stanno cercando di recuperare terreno. Risulterà molto complicato per ogni gestore mobile tenersi stretti i propri clienti, visto che la tentazione pare essere quanto mai dietro l’angolo. L’obiettivo resterà sempre lo stesso, ovvero quello di fare la guerra alla concorrenza con soluzioni estremamente allettanti. Queste, che talvolta durano per sempre allo stesso prezzo, renderanno la situazione molto difficile anche ai colossi ben strutturati.

WindTRE: 150GB per tutti con la nuova promo

Tirando in ballo tutti i gestori diventa molto più semplice capire quale dei tanti riesce ad offrire il meglio. Soprattutto parlando di telefonia mobile, risulterebbe però molto complicato valutare tutte le offerte, visto che i provider disponibili sono a decine. Ecco perché oggi andiamo diretti su WindTRE e sulla sua GO 150 Top+.

Si tratta di una soluzione che propone vantaggi eccezionali visto che al suo interno ci sono 150 giga per navigare in internet in 4G+ e molto altro. Ecco appunto 200 messaggi e minuti senza limiti, il tutto per 5,99€ al mese.