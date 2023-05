sponsor

Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di sfidare il rivale Vodafone. In particolare, l’operatore ha deciso di proporre anche agli ex clienti del rivale l’attivazione di una offerta mobile davvero notevole. Stiamo parlando dell’offerta denominata Tiscali Smart 200. Quest’ultima offre ben 200 GB di traffico dati per navigare ad un prezzo non molto elevato.

Tiscali Smart 200, offerta attivabile anche dagli ex clienti del rivale Vodafone

L’operatore telefonico Tiscali ha dalla sua parte numerose offerte interessanti. Come già accennato in apertura, però, l’operatore ha deciso di sfidare apertamente uno dei suoi rivali, ovvero Vodafone. Tiscali ha infatti deciso di rendere disponibile a tutti coloro che proverranno dal rivale l’offerta mobile denominata Tiscali Smart 200.

Quest’ultima è stata un’offerta molto apprezzata dagli utenti dato che ha molto da offrire ad un prezzo decisamente contenuto. In precedenza, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa offerta era attivabile soltanto da chi richiedeva la portabilità del proprio numero dagli operatori Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Nello specifico, l’offerta mobile Tiscali Smart 200 include ogni mese 200 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari a 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti che decideranno di attivare questa offerta, dovranno pagare un costo mensile di soli 8,99 euro.

Ricordiamo comunque che anche il rivale Vodafone ha dalla sua un’ottima proposta di offerte mobile. Una di queste offerte è ad esempio Vodafone Silver che include tanti giga per navigare in tutta tranquillità.