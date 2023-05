sponsor

L’operatore virtuale Tiscali ha aggiornato la lista degli operatori di provenienza che possono attivare l’offerta ricaricabile operator attack Smart 200 a 8,99 euro al mese.

Inizialmente questa offerta poteva essere attivata solo con contestuale portabilità da Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile, sia online che nei negozi. Ora è disponibile anche per i clienti Vodafone. Ecco i dettagli.

Tiscali Smart 200 disponibile anche per i clienti Vodafone

Tiscali Smart 200 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G, al costo di 8,99 euro al mese con con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale. In Roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, invece, l’offerta permette di utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati prevede un limite di 8,18 Giga al mese.

Come anticipato precedentemente, da qualche ora l’offerta Smart 200 è attivabile anche per chi proviene da Vodafone. Infatti, la pagina è stata aggiornata introducendo Vodafone nella lista degli operatori di provenienza oltre Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena, ho. Mobile, Elimobile e 1Mobile. Nessun riferimento a Rabona Mobile.

Vi ricordo che con Tiscali Smart 200 sono compresi gratuitamente anche i servizi di hotspot, segreteria telefonica e trasferimento di chiamata. Come specificato sul sito dell’operatore, non sono presenti servizi a pagamento, mentre i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 possono essere disabilitati in qualsiasi momento, direttamente dall’area clienti MyTiscali.