Samsung si sta preparando a rilasciare un importante update per la famiglia Galaxy S23. L’aggiornamento avrà due funzioni principali, la prima sarà quella di correggere i bug che affliggono il comparto fotografico dei flagship coreani. Il secondo, invece, sarà quello di introdurre alcune novità e feature richieste dalla community.

Per quanto riguarda il bug che colpisce la funzione HDR dei device, ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato. In questo articolo ci concentreremo sulle feature in arrivo con l’aggiornamento. Stando alle indiscrezioni emerse, Samsung sarebbe pronta a reintrodurre la modalità ritratto 2x tra le modalità di scatto della famiglia Galaxy S23.

La conferma, ancora una volta, arriva dal noto leaker Ice Universe. Secondo il recente cinguettio su Twitter, l’azienda coreana avrebbe ascoltato il feedback della community e avrebbe deciso di riproporre una modalità piuttosto famosa e amata dagli utenti.

The Samsung camera team will listen to your suggestions and fix bugs and add new features, so please feel free to come up with your ideas.

A new piece of good news: Samsung's 2X portrait mode is coming back in the next update. pic.twitter.com/dJaPxnQqP5

— Ice universe (@UniverseIce) May 6, 2023