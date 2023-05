sponsor

La famiglia Galaxy S23 rappresenta l’apice della tecnologia Samsung e i tre dispositivi top di gamma sono pensati per essere potenti e versatili. In particolare, sin dal primo momento, il produttore coreano ha voluto evidenziare le doti fotografiche dei tre dispositivi.

Tuttavia, gli utenti stanno riscontrando alcune problematiche proprio alle fotocamere. Entrando maggiormente nello specifico, sembra che il problema sia legato all’HDR. Stando ad alcune recenti segnalazioni, i device della serie Galaxy S23 non riescono a regolare correttamente i colori nelle foto.

Quando la funzione HDR (High Dynamic Range) è attiva, gli smartphone elaborano le foto cercando di catturare più dettagli sia nelle aree luminose che in quelle in ombra. Tuttavia, in alcune condizioni di scarsa illuminazione, si osserva un effetto alone che abbassa la qualità degli scatti.

Gli utenti Samsung stanno lamentando un fastidioso bug alla fotocamera di Galaxy S23 e l’azienda sta già lavorando ad un aggiornamento

Samsung developers are solving the problem of camera HDR vignetting. As I said, it will be solved in the next update. pic.twitter.com/dNI6lcc07V — Ice universe (@UniverseIce) May 6, 2023

Per fortuna, il problema fotografico dei Galaxy S23 non si presenta sempre e sembra limitato solo ad alcuni utenti. Tuttavia, Samsung ha deciso di intervenire velocemente per risolvere il bug. Il brand sta lavorando per migliorare l’esperienza fotografica del dispositivo e risolvere tutti i possibili problemi. L’azienda ha confermato di essere a conoscenza del problema e di star sviluppando un nuovo aggiornamento software che verrà rilasciato su tutti e tre i flagship.

La conferma arriva dal noto leaker Ice Universe tramite un Tweet. Nel cinguettio viene confermato che gli sviluppatori di Samsung sono al lavoro per risolvere il problema all’HDR e che il bugfix sarà incluso nel prossimo update.

Purtroppo, non ci sono dettagli in merito all’uscita dell’aggiornamento. Stando a precedenti indiscrezioni, un potenziale update potrebbe arrivare ad inizio maggio, quindi non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se questa voce sia confermata.