Le esplosioni sul Sole non mostrano alcun segno di rallentamento durante questa settimana. Ieri, la NASA ha rilevato espulsioni di massa coronale (CME) che si stavano muovendo in direzioni diverse, sebbene nessuna fosse in arrivo verso la Terra.

Ma poche ore prima di oggi, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha rilevato una grande CME che è passata davanti al satellite DSCOVR.

Secondo un rapporto di SpaceWeather, “Una CME inaspettata ha appena attraversato il veicolo spaziale DSCOVR del NOAA e presto colpirà il campo magnetico terrestre“.

L’impatto potrebbe innescare tempeste geomagnetiche di classe da G1 a G2. Il rapporto ha anche affermato che questo evento è separato dalla tempesta solare del fine settimana prevista in precedenza, che dovrebbe arrivare tra il 7 e l’8 maggio.

Sono previste altre tempeste

All’inizio della settimana, la Terra ha subito un altro blackout a causa di una grande eruzione solare. Un complesso di macchie solari è diventato instabile e ha iniziato a sparare brillamenti solari che hanno provocato una serie continua di blackout che hanno colpito principalmente i continenti africani. E ancora un’altra colpirà la Terra domani.

Le cose possono ancora peggiorare se questi brillamenti continuano a colpire la Terra. Ognuno di loro può trasformarsi in un incubo per i nostri sistemi elettronici. Tali tempeste solari possono danneggiare i satelliti, interrompere le reti mobili, i servizi Internet e i segnali GPS, causare guasti alla rete elettrica e persino danneggiare l’elettronica sensibile sulla Terra.

Il ruolo del satellite DSCOVR della NOAA nel monitoraggio delle tempeste solari

NOAA monitora le tempeste solari e il comportamento del Sole utilizzando il suo satellite DSCOVR che è diventato operativo nel 2016. I dati recuperati vengono quindi eseguiti attraverso lo Space Weather Prediction Center.