Molto presto Instagram potrebbe introdurre una sostanziale novità per quanto riguarda la feed, dopo infatti l’aggiornamento che consente di pinnare in alto alcuni post per creare il proprio ordine predefinito, sembra che il colosso di Meta abbia intenzione di fare quanto già fatto con le stories anche con i post, presto infatti potremmo vedere i post visibili agli amici più stretti.

Secondo quanto dichiarato da un tweet del revers engineer Alessandro Paluzzi, molto presto tutti gli utenti Instagram potranno accedere ad una sezione in cui potranno scegliere se rendere i propri post pubblici o appunto visibili solo ad una ristretta cerchia di persone che andranno a costituire la già conosciuta lista di amici più stretti.

Un ulteriore passo a favore della privacy

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023

Si tratta di un’idea che effettivamente serve e consentire sia una maggiore privacy sulla piattaforma sia un contatto più intimo con Instagram stesso e con i propri followers, sulla falsa riga di quanto accaduto con le storie ormai “verdificabili” già da parecchio tempo.

Si tratta dunque di una funzionalità aggiuntiva che effettivamente era mancante e in molti si chiedevano il perché dal momento che se resa fattibile per le storie non si capiva il perché non doveva essere fattibile per i post.

Ora però si tratta solo di un rumor arrivato via Twitter, le conferme ufficiali mancano e non si sa quando arriveranno, certamente è altamente probabile non tardino vista l’affidabilità della fonte, dopodiché bisognerà attendere l’aggiornamento di tutte le piattaforme, mobile e desktop, il quale arriverà gradualmente.