Una nuova super promo è stata resa disponibile proprio oggi da Iliad, con la quale gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato. I prezzi sono bassi e convenienti, come tutte le altre promozioni del suddetto operatore telefonico.

Spendere poco e Iliad vanno a tutti gli effetti di pari passo, solo in questo modo gli utenti sono effettivamente sicuri di riuscire a risparmiare ogni mese, godendo ugualmente di performance di ottimo livello. Le promozioni dell’operatore possono essere richieste nei negozi sparsi per il territorio, oppure anche sul sito ufficiale, non vengono poste limitazioni particolari.

Iliad, l’offerta più interessante di Maggio

L’offerta che tutti gli utenti devono assolutamente attivare nel mese di Maggio, prende il nome di Giga 150, rappresenta la perfetta soluzione su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di godere di tanti contenuti, spendendo non più di 9,99 euro al mese. Il rinnovo, completamente automatico, avviene con addebito diretto sul credito residuo, in questo modo avrete la certezza di poter abbandonare in qualsiasi momento Iliad, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Gli utenti che vorranno richiedere la promo, devono comunque sapere che inizialmente viene richiesto un piccolo esborso, una cifra una tantum per l’attivazione, che richiede il versamento di 9,99 euro. Per il resto, i contenuti proposti sono di ottimo livello, parliamo a tutti gli effetti di 150 giga al mese, con annessi anche minuti e SMS che potranno essere utilizzati illimitatamente verso tutti.

La navigazione, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, raggiunge la velocità massima del 5G.