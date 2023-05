sponsor

Il colosso Google negli ultimi tempi non ha fatto segreto di avere grandi progetti per la propria applicazione Google Messaggi. Il colosso infatti mira a migliorare per poter competere con le principali applicazioni di messaggistica.

Secondo le recenti indiscrezioni, una delle funzionalità in arrivo è quella chiamata Magic Compose. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Google introdurrà una novità per Messaggi

Si tratta di una funzione che è stata studiata per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e garantire agli utenti un sistema che sia capace di scrivere una risposta significativa a un messaggio. I primi dettagli relativi a questa funzionalità, ancora in fase di sviluppo, sono emersi all’inizio dell’anno e nelle scorse ore lo staff di 9to5Google ha pubblicato alcuni screenshot, che ci permettono di farci un’idea di ciò che possiamo aspettarci.

Stando a quanto si apprende, i suggerimenti forniti da Magic Compose possono variare a seconda della conversazione e sono generati sui server di Google, mentre gli altri suggerimenti sono generati direttamente sul device. Inoltre, il colosso di Mountain View ci tiene a precisare che soltanto l’utente può visualizzare i vari suggerimenti prima che vengano condivisi.

A rendere più interessante la soluzione studiata dal team di sviluppatori di Google Messaggi vi è la possibilità per gli utenti di scegliere il tipo di suggerimenti che Magic Compose deve fornire, come Formale, Eccitato o Lirico. La funzionalità nel menu delle Impostazioni trova posto all’interno della sezione dedicata ai suggerimenti, come Smart Reply e altre funzioni relative all’intelligenza artificiale e viene contrassegnata al momento come “Esperimento”. Non ci resta che attendere per scoprire quando verrà rilasciata per tutti gli utenti.