Eurospin prova a ridurre il gap venutosi a creare nei confronti di Esselunga e Lidl, promettendo un risparmio quasi mai visto prima d’ora a tutti gli utenti che vorranno acquistare sul sito ufficiale. I prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, anche sulla tecnologia.

Accedere e fruire della campagna promozionale è davvero semplicissimo, poiché è solamente necessario recarsi sul sito ufficiale, ed approfittare sin da subito dell’ottimo sconto applicato. Gli utenti che ne vorranno fruire, devono comunque ricordare che le scorte sono limitate, e che potrebbero terminare prima del previsto.

Eurospin, occasioni imperdibili in un volantino inedito

I prezzi sono molto convenienti e spaziano tra le più categorie merceologiche, ad esempio è possibile acquistare il box di accessori da gaming, comprensivo di cuffie, tastiera, mouse e mousepad a soli 49 euro, a cui aggiungere anche un notebook Medion, disponibile a 499 euro, oppure una lampada LED con controllo touch, al prezzo di 39 euro.

Il setup prosegue con il tablet Medion da 199 euro, oppure un grande altoparlante per i vostri party, disponibile all’acquisto a 39 euro. Gli sconti si spostano poi verso l’ambito della casa, dove è possibile trovare il forno a microonde da 99 euro, la friggitrice classica a 69 euro, la friggitrice ad aria in vendita allo stesso identico prezzo, la bistecchiera da 59 euro, la macchina per fare il gelato a 29 euro, oppure anche una macchina per realizzare il ghiaccio, in vendita sempre a 119 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, li potete osservare da vicino nelle pagine sottostanti.