Esselunga propone al pubblico italiano un volantino assolutamente ricco di offerte e di soddisfazioni, che permettono di ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti si devono accollare nel momento in cui dovessero decidere di acquistare la tecnologia.

Spendere poco con Esselunga è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, l’unica cosa che dovete fare è recarvi personalmente in un qualsiasi negozio, ed il gioco è pressoché fatto. Ricordatevi, ad ogni modo, che le scorte disponibili potrebbero essere estremamente limitate.

Esselunga, occasioni imperdibili con queste offerte

Uno sconto assolutamente da provare ad occhi chiusi vi attende proprio oggi da Esselunga, la nuovissima offerta tech è in scadenza il 10 maggio, e propone al consumatore finale un risparmio più unico che raro. Il prodotto in promozione non è altro che il bellissimo Xiaomi Redmi 12C, uno smartphone di fascia bassa che viene commercializzato a soli 139 euro, e che può tranquillamente soddisfare le aspettative di un numero sempre crescente di consumatori.

Le sue specifiche tecniche, ricordando che si tratta della variante no brand con annessi 128GB di memoria interna, partono dal display da 6,71 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, passando per il processore MediaTek Helio G85. Il comparto fotografico è comunque rappresentato dalla doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da ben 50 megapixel, oppure anche una autonomia superiore al normale, con batteria da 5000mAh e ricarica rapida a 10 watt.