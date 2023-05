CoopVoce SORPRENDE Vodafone e TIM con 150GB gratis

sponsor

Battere un provider virtuale come CoopVoce al giorno d’oggi risulta particolarmente difficile, visti i prezzi delle soluzioni mobili. Grazie a provider come questo, i costi sono scesi vertiginosamente durante gli ultimi anni. Si è trattato dunque di un effetto domino, il quale ha buttato giù tutte quelle barriere che prima vedevano alcuni gestori nascondersi dietro prezzi troppo alti e contenuti spesso troppo esigui.

In Italia infatti la scelta sembra essere sempre molto varia, soprattutto per la grande gioia degli utenti che amano cambiare gestore di consueto. Già diverso tempo fa le persone cercavano in ogni modo di accaparrarsi la promozione con la rete più di qualità, anche se oggi conta molto poco. CoopVoce riesce a conciliare tutto nelle sue EVO, offerte piene di ogni contenuto e con prezzi bassissimi. Se ne state cercando una, ce ne sono due che non potete non valutare per il vostro smartphone.

CoopVoce: sono disponibili ora sul sito ufficiale le due offerte EVO, si tratta della 150 e della Essential

Come succede ormai da tempo in casa CoopVoce, è possibile trovare disponibile la gamma EVO. Le offerte contenute al suo interno possiedono sempre vantaggi fuori dal comune, come mostrano le due prese in esame oggi.

La EVO 150 ad esempio è il top della linea, con al suo interno 150 giga per navigare sul web ogni giorno. Seguono poi anche minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi. Il prezzo è di 8,90€ al mese per sempre.

Se invece mi basta poco, ecco la EVO Essential, offerta che con pochi euro, 3 al mese, offre minuti senza limiti, 500 SMS e 3GB in 4G.