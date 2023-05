Un ottimo volantino è stato lanciato proprio questi giorni da Comet, arriva la campagna promozionale migliore del momento, la perfetta occasione per accedere ai prezzi più bassi disponibili nel periodo, riuscendo comunque a risparmiare molto più del previsto.

Ogni occasione per spendere poco è disponibile in esclusiva da Comet, senza differenze in relazione all’area di appartenenza, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati da tutti sia nei negozi fisici che sul sito ufficiale, con la consegna a domicilio gratis nel caso in cui il valore dell’ordine fosse immediatamente superiore ai 49 euro.

Ricevete gratis le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, arrivano i coupon gratis per abbassare i prezzi finali di vendita solo su questo canale Telegram.

Comet, prezzi quasi gratis con il volantino

Un volantino davvero ricchissimo di soddisfazioni e di prezzi fortemente più bassi del normale, questo vi aspetta nei giorni correnti ed è pronto a fare la differenza sul mercato. Comet riparte dalla fascia più alta della telefonia mobile, mettendo prima di tutto sul piatto il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, il migliore in circolazione, quello che tutti vogliono, e che può essere acquistato a soli 1299 euro.

Riducendo le aspettative, e conseguentemente la spesa finale, ecco arrivare numerose altre occasioni incredibili, come Galaxy A14 proposto a soli 179 euro, oppure anche Galaxy A33, il cui prezzo si aggira attorno ai 279 euro, ma anche Redmi Note 11, Redmi 9A, Redmi Note 12 5G e similari. Tutti questi modelli, e gli altri che troverete inclusi nel volantino, sono da considerarsi disponibili solamente con garanzia di 24 mesi e nella loro variante completamente no brand.