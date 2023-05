WindTre, a Maggio approfitta della promo che ti regala un iPhone nuovo

sponsor

Il 2 Maggio WindTre ha lanciato il “Mese dell’iPhone“, un’iniziativa che offre ai clienti la possibilità di sostituire il loro iPhone usato con un nuovo iPhone 14 a condizioni vantaggiose. Avete capito bene, la promozione è disponibile presso gli store WindTre in Italia e offre la possibilità di acquistare l’ultimo modello di iPhone a tasso zero e con un anticipo ridotto!

WindTre: cosa prevede la nuova promozione?

La promozione si basa sul servizio Reload Exchange, grazie al quale i clienti che restituiscono un iPhone usato potranno ricevere fino a 800 Euro direttamente sul loro conto corrente e godere di uno sconto aggiuntivo di 120 Euro sull’acquisto dell’iPhone 14. L’offerta è valida per l’intera gamma e rimarrà in vigore fino al 20 maggio 2023. (Per ulteriori informazioni sul servizio Reload Exchange e i relativi termini e condizioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web di WindTre).

Negli ultimi mesi, WindTre ha investito notevolmente nel 5G, la rete di nuova generazione che offre velocità di connessione più elevate e una latenza significativamente ridotta. Secondo dati recenti, la copertura 5G di WindTre ha raggiunto il 67% della popolazione italiana. Allo stesso tempo, anche gli altri operatori telefonici stanno lavorando per estendere il più possibile la copertura della rete 5G nel paese.

La promozione “Mese dell’iPhone” è un’occasione imperdibile per chi desidera sostituire il proprio iPhone usato con un modello più recente e potente, beneficiando delle vantaggiose condizioni offerte da WindTre. La possibilità di ricevere fino a 800 Euro per il proprio dispositivo usato e uno sconto aggiuntivo di 120 Euro sull’acquisto dell’iPhone 14 rende questa offerta ancora più allettante. Tuttavia, è importante ricordare che la promo è limitata e terminerà il 20 maggio 2023, quindi è consigliabile agire rapidamente per approfittarne.