Whatsapp - l'app non resta di certo indietro, ecco tutte le novità in arrivo

WhatsApp è senza dubbio una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, grazie alle numerose funzionalità gratuite che consentono una comunicazione rapida, personalizzata e creativa. Per mantenere elevata la soddisfazione degli utenti, queste funzionalità vengono costantemente migliorate e aggiornate. Nei prossimi aggiornamenti, gli utenti Android avranno accesso all’autoplay delle GIF e molto altro ancora.

Whatsapp: quali saranno gli aggiornamenti?

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp riguarda gli sfondi personalizzati per l’app Windows. Scaricabile dal Microsoft Store, questa nuova funzionalità permette di modificare gli sfondi delle conversazioni.

Il cambiamento si applica a tutte le chat contemporaneamente e si può decidere se includere o escludere il doodle di WhatsApp. Basta andare nelle impostazioni dell’applicazione per visualizzare le opzioni di personalizzazione. Attualmente, è possibile scegliere solo tra un set predefinito di colori e non è ancora possibile selezionare uno sfondo diverso per chat specifiche, ma in futuro potrebbe esserci una nuova versione di questo aggiornamento. Se la funzione non è ancora disponibile, bisognerà attendere ancora qualche giorno per la diffusione a tutti gli account.

Un’altra novità in arrivo riguarda la riproduzione automatica delle GIF per gli utenti Android. La facilità di condividere elementi multimediali infatti è una delle caratteristiche che rendono WhatsApp tra le app più scaricate e utilizzate. Pertanto, gli sviluppatori stanno migliorando la funzionalità legate ai media.

Presto sarà anche possibile aggiungere didascalie ai contenuti multimediali inoltrati per evitare incomprensioni o messaggi poco chiari e visualizzare le GIF in modo più soddisfacente. Nella versione beta di WhatsApp per Android, è stata introdotta la riproduzione automatica delle GIF.

Questa funzione, attualmente in fase di test, è disponibile per un numero limitato di utenti. Le animazioni vengono riprodotte automaticamente all’apertura delle chat, ma non in modo continuo. La riproduzione delle GIF avverrà una sola volta e per ripeterla sarà necessario cliccare sull’elemento multimediale.