WhatsApp, la nuova funzione per Android che tutti stavamo aspettando

WhatsApp è in continuo aggiornamento, periodicamente l’applicazione di Meta introduce novità e funzioni molto richieste dagli utenti, con il chiaro obiettivo di migliorare l’esperienza finale, riuscendo così a stare a passo con i tempi, senza perdere utenza in favore delle dirette concorrenti.

Il dominio del mercato delle app di messaggistica istantanea è ancora saldo nelle mani di WhatsApp, ad oggi sono oltre 1 miliardo i consumatori quotidiani che l’hanno scelta, contro i soli 700 milioni di Telegram. La rivale, tuttavia, pare essere molto agguerrita e più avanzata in termini di funzionalità, per questo motivo è sempre necessario proporre soluzioni ed aggiornamenti specifici.

WhatsApp, ecco quale è la nuova funzione

Una delle noie più grandi nell’utilizzare quotidianamente WhatsApp non riguarda il download automatico dei contenuti inviati, come i file multimediali, ma la necessità di toccare lo schermo per riprodurre il contenuto di una GIF. Come gli assidui utilizzatori sanno per certo, per fruirne l’utente finale deve visualizzarla al centro della schermata, e premere il rispettivo pulsante.

Per velocizzare la fruizione, ascoltando così le tantissime richieste della community, WhatsApp sembra aver deciso di attivare la riproduzione automatica, in questo modo l’utente non dovrà compiere alcuna azione, se non scorrere l’interfaccia sino alla visualizzazione della GIF in oggetto.

Un piccolo miglioramento dell’app, nulla di trascendentale o di troppo speciale, ma che segna ulteriormente quanto in WhatsApp stiano a tutti gli effetti attenti alle necessità ed alle richieste della community.