Waze sta rimuovendo una serie di funzionalità dalla sua piattaforma. Gli ultimi aggiornamenti dell’app hanno scaturito un drastico cambiamento che ha lasciato perplessi tutti gli utenti. Tuttavia, pare che molte funzioni siano scomparse a causa di alcuni bug.

9to5Google ritiene che Waze abbia disabilitato intenzionalmente la maggior parte dei comandi vocali su Android Auto. Con queste nuove modifiche apportate, se vuoi parlare per dare qualche ordine mentre sei in viaggio potrai solo chiedere all’app di portarti a casa o a lavoro, ma da nessun’altra parte. Il problema si è verificato nell’ultima settimana e Google ha risposto a molti reclami con la stessa risposta predefinita:

Le dichiarazioni ufficiali di Waze in merito alle funzioni scomparse sull’app

“Ciao Wazer,

Abbiamo esaminato la tua segnalazione e abbiamo scoperto che ciò che hai descritto è in realtà il modo in cui l’Assistente digitale di Google, per Android Auto, dovrebbe funzionare con Waze. “Drive home” e “Drive to work” sono gli unici comandi vocali disponibili su Android Auto al momento. I nostri sviluppatori stanno lavorando per implementare tutte le funzioni di Google Assistant. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare Waze e apprezziamo il tuo feedback.”

Dalla dichiarazione dell’azienda sembra che la possibilità di chiedere a Waze di navigare verso altre località tornerà prima possibile. Tuttavia, al momento non è prevista alcuna sequenza temporale. Il problema riguarda specificamente i comandi vocali. Se vuoi andare in un posto diverso da casa o lavoro puoi comunque inserire la tua destinazione nell’app prima di metterti in viaggio.