Vodafone, WindTre, Iliad e TIM: ecco l'operatore con la migliore copertura

sponsor

Vi siete mai chiesti quale fosse il miglior operatore telefonico d’Italia, in termini di copertura telefonica? se la risposta fosse affermativa, proviamo a darvi una mano analizzando gli ultimi dati ufficiali del mese di Maggio, relativi alle infrastruttura di WindTre, Vodafone, Iliad e TIM.

Prima di proseguire è bene sottolineare che nella classifica e nell’analisi non sono compresi gli operatori virtuali, i vari Rabona, PosteMobile, Kena Mobile, Fastweb e simili, in quanto non dispongono di una infrastruttura fisica, le loro offerte fanno riferimento alle antenne degli operatori telefonici che trovate elencati nel primo paragrafo.

Per le offerte Amazon potete collegarvi al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili tantissimi sconti speciali e prezzi inediti. Lo trovate a questo link.

Operatori telefonici: quale è il migliore?

L’analisi parte da una verifica della rete in generale, ovvero considerando la disponibilità sul territorio di segnale in 2G, 4G e 5G (ricordiamo che il 3G è stato disattivato), in questo caso la prima della classe è TIM, con 587/1000, seguita da Vodafone e WindTre, ferme a 579/1000, chiude la classifica Iliad con 562/1000. Volendo specificare la velocità di connessione, soffermandosi quindi sul 4G e sul 5G, la situazione cambia, poichè al primo posto sale Vodafone, con 560/1000, seguita a ruota da TIM, ferma a 554/1000, per finire con WindTre e Iliad.

Molto interessante è invece l’analisi relativa alla velocità effettiva della connessione, o meglio al superamento degli standard per la fruizione di applicazioni di base e di navigazione con il browser. In questo caso le aziende sono quasi tutte appaiate: Iliad 89,5%, Vodafone 89,4% e TIM 89,1%, più staccata WindTre ferma all’86%.