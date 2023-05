sponsor

Ancora fino ai primi giorni di Giugno 2023, per i nuovi clienti Very Mobile con o senza portabilità, continuerà a essere disponibile la cosiddetta Promo Flash che permette di ottenere 50 Giga in più ogni mese a tempo indeterminato.

Inoltre, sempre con lo stesso periodo di validità, resta disponibile anche l’offerta solo dati Very Giga Special, ovvero una nuova versione della precedente Very 300 Giga con prezzo scontato a 11,99 euro al mese.

Very Mobile proroga due offerte fino a giugno 2023

Con la cosiddetta Promo Flash, come accennato è possibile ottenere 50 Giga in più al mese a tempo indeterminato con tutto il portafoglio standard Very, ad esclusione quindi dell’offerta voce Very 4,99 e dell’offerta solo dati Very Giga Special. Sostanzialmente, con questa promozione, il bundle dati diventa pari a 150 Giga al mese con Very 6,99 100 Giga, 200 Giga al mese con Very 7,99 150 Giga e Very 12,99 150 Giga, oppure 270 Giga al mese con Very 9,99 220 Giga e Very 13,99 220 Giga.

Si ricorda inoltre che, come già raccontato nel dettaglio, oltre che per i nuovi clienti la Promo Flash è attualmente disponibile anche per alcuni già clienti Very Mobile, i quali possono usufruirne tramite la procedura di cambio offerta presente sull’applicazione dell’operatore.

Oltre alla Promo Flash che permette di ottenere 50 Giga in più ogni mese, come detto è stata prorogata fino al 5 Giugno 2023 anche Very Giga Special, l’offerta solo dati con prezzo scontato a 11,99 euro al mese. In questo caso, l’operatore si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero, quindi senza richiesta di portabilità da un altro operatore.