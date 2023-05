Trasforma lo smartphone in un PC con 9,99€, su Amazon il prezioso dispositivo

sponsor

Se amate il mondo della tecnologia e non eravate a conoscenza di una soluzione del genere, oggi potrete farvi un’idea. Esiste infatti un dispositivo, un adattatore USB, che può portare il vostro smartphone a diventare un computer. Si tratterebbe di una soluzione ottima soprattutto per coloro che lavorano in mobilità con il proprio dispositivo mobile, il quale potrebbe dunque assumere le sembianze di un computer a tutti gli effetti. La grande offerta arriva come al solito da parte di Amazon, che rende disponibile un coupon all’interno della pagina di acquisto.

L’accessorio perfetto per far diventare il vostro smartphone un computer, ecco come funziona

Basta davvero poco per far diventare il vostro telefono un PC, siccome l’accessorio da acquistare costa molto meno di quello che credete. Amazon lo rende disponibile con tutte le sue caratteristiche, le quali partono da uno standard USB Type-C 3.0. Sarà proprio questo il modo in cui potrete collegarlo al vostro smartphone, al quale potrete poi collegare altre periferiche grazie agli ingressi che il dispositivo fornisce.

Pagando, grazie al coupon del 50%, solo 9,99€ per averlo, vi consentirà di collegare un altro cavetto Type-C, una periferica di memoria USB e un cavo HDMI. Per averlo adesso, aggiungetelo subito al carrello. Ricordiamo poi che tutti gli utenti che lo acquisteranno, avranno piena compatibilità con i sistemi operativi principali che sono iOS, Windows in tutte le sue versioni e Android. Nel caso in cui non dovesse funzionare qualcosa, avrete, oltre ai due anni di garanzia, anche 30 giorni per il reso gratuito.