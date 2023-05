sponsor

L’intelligenza artificiale è ormai alla portata di tutti, con i nostri smartphone che possono avvalersi di sempre più numerose app e servizi che la supportano.

Tra quelli che maggiormente ne giovano troviamo i traduttori, sempre più centrali nell’esperienza utente quotidiana. Oggi scopriamo un’applicazione indipendente creata da un ragazzo italiano, si chiama RTranslator e vi raccontiamo perché ci è piaciuta, è davvero incredibile.

RTranslator è un traduttore simultaneo diverso dagli altri

RTranslator è un’app creata da uno sviluppatore italiano indipendente. Si tratta di un progetto open source curato nei dettagli, e questo possiamo notarlo anche nella semplicità e nella chiarezza dell’interfaccia grafica. Non parliamo del solito traduttore, e questo concetto vale per molti aspetti che riguardano RTranslator. Cominciamo subito con lo specificare che RTranslator è rivolto all’utilizzo da parte di utenti dotati di un minimo di esperienza con Android.

L’applicazione infatti richiede l’iscrizione dell’utente a Google Cloud Platform, che dà diritto a un utilizzo gratuito iniziale del suo servizio. L’app inoltre si basa sulla traduzione tramite le API di Google, sicuramente tra le migliori sulla piazza. Per usarle però è necessario che ogni utente si iscrive al Cloud Platform di Google, il quale ovviamente richiede un abbonamento. Fortunatamente, per i nuovi iscritti viene concessa una prova gratuita equivalente a 300 dollari da utilizzare in 3 mesi.

Il funzionamento dell’app prevede diverse modalità, la prima consente di connettersi a un dispositivo, ma anche a più dispositivi, nelle vicinanze e iniziare a parlare nella vostra lingua. L’app tradurrà automaticamente la conversazione nella lingua dei telefoni riceventi connessi. Non è necessario parlare uno alla volta, si potrà anche parlare simultaneamente e l’app gestire comunque le traduzioni nei due sensi. Troviamo anche la possibilità di convertire in testo la conversazione tradotta in tempo reale.

Con la modalità Walkie Talkie invece potrete tradurre delle brevi frasi in tempo quasi reale, sullo stesso telefono. Quindi verranno tradotte le frasi, convertite in testo oppure in audio per poi riprodurle dallo speaker dello stesso telefono. Questa modalità è pensata per quando ci si trova all’estero magari e si intende richiedere informazioni a un passante nella sua lingua e capire la risposta.