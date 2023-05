Radiazioni, ATTENTI a questa lista di smartphone con i valori altissimi

sponsor

Vi siete mai chiesti se siete al sicuro con il vostro smartphone tra le mani? No, non stiamo parlando certamente di quelli che sono i pericoli di esplosione di cui abbiamo più volte parlato, ma di quelle che sono le radiazioni che ogni dispositivo del genere emette.

Per chi non lo sapesse infatti anche i telefoni emettono delle onde elettromagnetiche, le quali possono essere più o meno dannose per il corpo umano. Bisogna però stare tranquilli, visto che i dati non hanno evidenziato il fiorire di malattie in seguito alle radiazioni da smartphone. Allo stesso tempo però c’è un elenco di dispositivi che emettono più radiazioni e un elenco di dispositivi che ne emettono di meno. In basso potete trovare tutti i dati con smartphone e relativo tasso SAR di emissione di onde elettromagnetiche. A quanto pare un dispositivo di Samsung è quello con i valori più alti.

Smartphone e radiazioni, la lista in basso rappresenta quella dei dispositivi che ne emettono di più

Apple iPhone 13 Pro – 0,99 W/kg

Apple iPhone 13 Pro Max – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 Pro – 0,99 W/kg

OPPO A74 5G – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 – 1.00 W/kg

OnePlus Nord CE 2 – 1,02 W/kg

Samsung Galaxy A52 5G – 1,05 W/kg

Samsung Galaxy S22 Ultra – 1,05 W/kg

Realme GT Neo 2 – 1,19 W/kg

Samsung Galaxy S22 – 1,21 W/kg

Smartphone e radiazioni, questi sono i dispositivi che ne emettono di meno: la lista è qui in basso