Rabona Mobile, la questione si fa sempre più seria ed entra in gioco l'Agcom

Da diverso tempo, numerosi utenti di Rabona Mobile, compagnia telefonica, stanno riscontrando gravi disservizi, tra cui l’incapacità di inviare e ricevere telefonate e SMS e problemi con la connessione internet. Confconsumatori, l’associazione che tutela i consumatori, denuncia questi problemi e rivela che, appoggiandosi su Vodafone Italia Spa, i suoi disservizi potrebbero essere legati a problematiche amministrative e contrattuali tra i due operatori, piuttosto che a questioni tecniche.

Rabona Mobile: l’appello all’Agcom e all’Agcm

Confconsumatori ha pertanto chiesto agli enti di regolamentazione Agcm e Agcom di intervenire a tutela degli utenti coinvolti ingiustamente in questa situazione. Le persone hanno iniziato a notare difficoltà con le chiamate e problemi nella ricezione degli SMS, e successivamente, a metà aprile, i problemi si sono estesi anche alla navigazione internet. Nonostante le scuse di Rabona Mobile, le cause del malfunzionamento non sono state chiaramente spiegate.

Tuttavia, Confconsumatori sottolinea che la situazione sembra dipendere da questioni amministrative legate al rapporto commerciale tra Rabona Mobile e Vodafone Italia Spa, la quale gestisce l’emissione e la numerazione delle SIM Rabona. Agcom ha confermato l’esistenza di “divergenze contrattuali” tra i due operatori.

Confconsumatori infine chiede all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) di intervenire con provvedimenti cautelari a tutela degli utenti. L’avvocato Carmen Agnello, responsabile settore Telecomunicazioni di Confconsumatori, richiede in particolare all’Agcm di garantire che i servizi previsti dai contratti sottoscritti dai consumatori vengano erogati, di ripristinare l’equilibrio del rapporto commerciale tra Rabona Mobile e Vodafone Italia Spa e di risolvere i disservizi causati da Rabona ai consumatori italiani.