Il periodo che stiamo attraversando è sicuramente uno in cui gli smartphone pieghevoli stanno prendendo piede, partendo da Samsung sempre attiva in questo campo, passando anche per altri produttori.

Tra questi troviamo anche OnePlus, che sembrerebbe stia sviluppando uno smartphone pieghevole di tutto rispetto. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli a riguardo.

OnePlus fa sul serio con il pieghevole

Nelle ultime ore si è tornato a parlare anche del pieghevole di OnePlus, un dispositivo per il quale erano già emersi dettagli nei mesi scorsi. Finora l’attenzione attorno al pieghevole dell’azienda cinese sembrava scemata, invece ora l’azienda intende fare sul serio. Stando a quanto riferito dal leaker Max Jambor, OnePlus sarebbe pronta a lanciare il primo smartphone pieghevole della sua storia in estate. Si parla di un annuncio programmato per il prossimo agosto.

Insieme a queste informazioni, il leaker ha anche condiviso un’immagine che sembra un piccolo teaser del pieghevole di casa OnePlus. Vediamo infatti quella che sembra un cerniera, con il display piegato. Dall’immagine risulta difficile capire di quale configurazione di pieghevole si tratta.

Insomma, anche OnePlus sembra intenzionata a entrare ufficialmente nel segmento dei pieghevoli. Vi ricordiamo che Google sta per entrarci con il suo Pixel Fold, il quale verrà presentato l’11 maggio al Google I/O. Non vediamo l’ora di scoprire tutti i nuovi dispositivi pieghevoli di quest’anno!.