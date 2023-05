Numero privato, con questo trucco scoprirai chi ti sta chiamando con l'anonimo

sponsor

Ricevere chiamate o SMS da un numero privato può generare dubbi se rispondere o meno, poiché potrebbe trattarsi di un’azienda interessata al tuo curriculum o un fastidioso call center. Le chiamate anonime possono violare la privacy e rappresentare una minaccia. A volte, cercare il numero su Google può essere utile, ma non sempre. Fortunatamente, esistono app e servizi gratuiti che rivelano il numero sconosciuto.

Numero privato: cosa fare in caso di chiamata da un anonimo?

Rendere anonime le chiamate e gli SMS è semplice. Per farlo, si usa #31# prima del numero da chiamare; per gli SMS, ogni operatore fornisce un codice speciale. Tuttavia, se si desidera scoprire a chi appartiene il numero sconosciuto che chiama incessantemente, si possono utilizzare servizi gratuiti e facili da usare.

Whooming è un servizio gratuito che intercetta i numeri anonimi. Per utilizzarlo, bisogna registrarsi sul sito fornendo un’email o collegando l’account Facebook. Dopo la registrazione, si riceve un’email di conferma con un link al profilo. Per scoprire chi chiama in modalità anonima, si clicca su “Aggiungi Numero”, si inserisce il proprio numero di telefono e si accettano i termini e le condizioni d’uso. Il servizio mostra come abilitare il reindirizzamento delle chiamate sul dispositivo in modo che le chiamate anonime vengano rifiutate e indirizzate all’app. Ogni operatore ha parametri di reindirizzamento diversi:

Tim, Vodafone, Wind : **67*0694802015#

: **67*0694802015# Tre e H3G : **67069480201511#

: **67069480201511# Fastweb : 220694802015#

: 220694802015# Tiscali : 240694802015

: 240694802015 Rete fissa: 2200390694802015#

Per scoprire il chiamante anonimo, basta rifiutare la chiamata, che verrà registrata nel file di log delle chiamate sulla piattaforma. Il servizio invia il numero completo del chiamante anonimo via email dopo 24 ore. Per gestire l’account Whooming sullo smartphone, si può scaricare l’app per Android da Google Play Store. Essa non è disponibile per iOS o Windows Phone, ma si può accedere alla versione mobile del servizio. Se si desidera disattivare il servizio, si digita ##002# e si preme il pulsante verde di chiamata.

In alternativa c’è anche Override, un servizio a pagamento offerto dagli operatori principali (Vodafone, Tim, Wind e Tre) che costa circa 30€ e dura 15 giorni. Per attivarlo, è necessario compilare un modulo, disponibile sul sito del proprio gestore telefonico, e presentare una denuncia di stalking alle autorità competenti.