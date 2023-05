MediaWorld vuole accaparrarsi più utenti possibili in Italia, e per questo motivo ha deciso di lanciare, mettendo a disposizione di ogni cittadino, una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con prezzi sempre più convenienti e dal risparmio quasi assicurato.

Coloro che vogliono godere degli stessi sconti, in pratica, devono recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza vincoli particolari, oppure possono decidere allo stesso modo di collegarsi all’e-commerce dell’azienda, sul quale sarà possibile trovare gli stessi identici prezzi, ma con molto probabilmente la necessità di pagare le spese di spedizione.

MediaWorld, gli sconti del momento sono pazzeschi

Il nuovo volantino MediaWorld fa letteralmente faville, l’azienda ha deciso di lanciare un bellissimo SottoCosto, con sconti incredibili e scorte limitate fino al 14 maggio. Il mondo Samsung è attraversato integralmente dalla buonissima promozione, infatti gli utenti possono decidere di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra a 1199 euro, ed allo stesso tempo fruire anche del rimborso di 300 euro proposto dall’azienda, andando così a spendere a tutti gli effetti solamente 899 euro.

Con 20 euro in meno si acquisterà da MediaWorld il Galaxy S23 classico, per il quale Samsung ha pensato ad un rimborso di 100 euro, di conseguenza la spesa finale sarà di 779 euro. Se interessati, invece, al mondo Apple, la scelta potrà essere quella di acquistare il bellissimo iPhone 14, il cui prezzo è di 829 euro, sempre considerando la variante no brand con alle spalle la garanzia di 24 mesi.