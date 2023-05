Kena Mobile ASSURDA, Vodafone distrutta da 130GB con pochi euro

sponsor

Quando si parla di gestori virtuali, non si può fare a meno di citare sempre quei soliti tre o quattro, i quali si riescono a dividere in maniera equa il territorio italiano. Se prima infatti non c’era alcun tipo di dubbio nella scelta di un gestore, oggi invece c’è l’imbarazzo. Sceglierne uno piuttosto che un altro potrebbe determinare infatti una differenza abissale, almeno per quel che riguarda i contenuti. Il principale gestore di telefonia mobile per quanto riguarda l’area dei virtuali è in questo momento Kena Mobile. Le sue promozioni mobili stanno stupendo sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto concerne i prezzi mensili. Sul sito ufficiale l’attenzione degli utenti si sarebbe concentrata soprattutto su una soluzione, quella che anche in pubblicità in televisione sta scaturendo tantissimo interesse.

Ricordiamo che il massimo della rete che questo gestore offre è il 4G, il quale è come sempre fornito dalla rete di TIM. In basso trovate tutte le informazioni relative alla promozione mobile del momento, la quale costa poco ed offre tanto.

Kena Mobile: l’offerta migliore attualmente è quella da 130GB a soli 6,99€ al mese per sempre

Quando Kena Mobile lancia le sue nuove offerte lo fa per battere la concorrenza. A dimostrarlo è l’ultima promo STAR, la quale costa solo 6,99€ al mese per sempre per chi la sottoscrive ora.

Si tratta di una soluzione che al suo interno vanta i principali contenuti, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti. A seguire ecco 130 giga mi 4G.