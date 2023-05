sponsor

Microsoft sta rendendo disponibile a tutti il suo nuovo chatbot implementato in Bing, non è più necessaria una lista d’attesa.

Tutto quello che devi fare è entrare nel nuovo Bing o Edge con il tuo account Microsoft e potrai accedere alla versione di anteprima aperta basata su GPT-4. Ma non è l’unica novità, dato che Microsoft sta aggiornando anche Bing Chat con molte nuove funzionalità e persino il supporto dei plug-in.

Questo lancio in anteprima arriva quasi due mesi dopo la rimozione della lista d’attesa per la sua nuova intelligenza artificiale. Il chatbot è stato originariamente lanciato in anteprima la beta privata a febbraio e da allora la ha gradualmente aperta ad un pubblico più vasto.

Un mondo di implementazioni

Inoltre sembra che stia aggiungendo funzionalità più intelligenti a Bing Chat, inclusi nuovi risultati per le immagini e i video, nuove funzionalità Bing e Edge Actions, chat e cronologia persistenti e supporto per plug-in. Il supporto del plug-in sarà l’aggiunta chiave per gli sviluppatori e per il futuro di Bing Chat.

Microsoft sta lavorando con OpenTable per abilitare il suo plug-in per il completamento delle prenotazioni di ristoranti all’interno di Bing e WolframAlpha per la generazione di visualizzazioni.

Microsoft condividerà molto di più alla sua conferenza Build alla fine di questo mese, dove dovremmo dare un’occhiata più da vicino a come gli sviluppatori estenderanno davvero questo chatbot come ha fatto OpenAI con ChatGPT a marzo.

Ricordiamo che per accedere gratuitamente al servizio basta un semplice account Bing e una connessione ad internet.