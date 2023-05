ho. Mobile SPACCA la concorrenza con 230GB quasi gratis

sponsor

Dopo aver riservato lo scorso mese a qualche offerta che restava disponibile dal vecchio catalogo, sembra che maggio abbia tutt’altra intenzione. Infatti i provider hanno scelto questo mese per rilanciare le loro idee di risparmio, le quali sono comprese all’interno delle nuove promozioni mobili. Molte di queste hanno un solo obiettivo che è quello di recuperare utenti, mentre se parliamo dei gestori virtuali, non c’è dubbio: il traguardo da raggiungere è quello di prendersi la vetta. ho. Mobile è uno dei migliori sotto questo aspetto, soprattutto se si tiene in considerazione il prezzo mensile rapportato ai contenuti.

ho. Mobile, la sua migliore offerta è in grado di concedere addirittura 230GB, ecco tutti i dettagli

Dopo aver compreso in pieno il titolo di questo articolo, potrete certamente capire cosa significa avere tanti giga a disposizione. In realtà sono tanti tutti i contenuti che il gestore virtuale offre, in pieno stile ho. Mobile. L’azienda infatti consente a tutti di avere a disposizione quella che probabilmente è la migliore offerta mobile del momento, tenendo conto di tutti i gestori.

All’interno di questa nuova soluzione infatti sono disponibili minuti, messaggi ma soprattutto giga per connettersi al web. Ho. Mobile nella sua nuova promo di maggio mette a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile, messaggi senza limiti verso tutti e infine 230 giga per navigare in internet sfruttando la rete in 4G+. Il prezzo di vendita è una vera occasione, visto che si tratta di un costo mensile pari a soli 9,99€. Anche l’attivazione sarà vantaggiosa, visto che è gratuita. Stessa cosa anche per la scheda ma ricordate di fare una prima ricarica obbligatoria da 10€ dalla quale verrà detratto il prezzo del primo canone mensile. Trovate tutto disponibile sul sito ufficiale, anche se non sappiamo ancora per quanto tempo.