Google sta lavorando alla seconda generazione del proprio smartwatch da un po di tempo ma le indiscrezioni emerse in queste ore indicano che l’attesa sta per essere ripagata. Stando a quanto emerso dal nuovo report di 9to5Google, sembra tutto pronto per il debutto del Pixel Watch 2.

La nuova generazione dello smartwatch di Mountain View farà il proprio debutto entro la fine dell’anno. Il periodo di lancio, molto probabilmente, coinciderà con la presentazione dei nuovi flagship Pixel 8 e 8 Pro.

Sembra che Google si sia concentrata in alcun aree specifiche per lo sviluppo del Pixel Watch 2. Infatti, si preannuncia che il device potrà contare su una maggiore durata della batteria.

Google Pixel Watch 2 sarà la nuova generazione dello smartwatch che arriverà insieme agli attesissimi Pixel 8 e 8 Pro

Inoltre, lo smartwatch sarà caratterizzato da un nuovo SoC che andrà a prendere il posto dell’Exynos 9110 utilizzato nel modello precedente. Ecco quindi che la nuova generazione di chipset permetterà un passo avanti nell’efficienza energetica che porterà ad una migliore gestione della batteria con prestazioni più elevate.

Oltre alle novità hardware, Google lavorerà certamente per migliorare anche il software e l’usabilità generale del dispositivo. Ci aspettiamo che il Pixel Watch 2 potrà contar su tutte le novità Android declinate da Wear OS. Certamente ci saranno nuove modalità per il monitoraggio della salute, il tracciamento delle attività fitness, rilevazione del sonno e dei parametri vitali.

In generale, gli analisti non si aspettano grandi cambiamenti sotto il punto di vista del design che manterrà una forma di cupola. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire nuovi dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.