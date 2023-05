Fastweb, anche per l'operatore giallo è tempo di rimodulazioni

sponsor

A partire dal 2 maggio le offerte di rete fissa Fastweb in tecnologia FWA 5G, ovvero Casa Light FWA e Casa FWA, subiscono un aumento di prezzo. Tuttavia, si riducono le differenze tra le due proposte, in quanto il Wi-Fi Booster, un ripetitore incluso nel pacchetto Casa FWA, diventa disponibile anche nella versione Light con un costo aggiuntivo.

Fastweb: cosa è cambiato?

Per Casa Light FWA sarà necessario spendere 2 euro in più al mese, mentre per Casa FWA, l’aumento sarà di 1 euro al mese. Le offerte includono:

Fastweb Casa Light FWA: linea solo dati senza limiti di traffico in tecnologia Misto Fibra Radio FWA 5G, modem NeXXt incluso in comodato d’uso gratuito, velocità massima di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, al costo di 24,95 euro al mese. Fastweb Casa FWA: linea solo dati senza limiti di traffico in tecnologia Misto Fibra Radio FWA 5G, modem NeXXt e ripetitore Wi-Fi Booster inclusi in comodato d’uso gratuito, velocità massima di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, al costo di 27,95 euro al mese.

Senza vincoli contrattuali, i clienti possono disdire l’abbonamento in qualsiasi momento tramite la propria Area Personale. Inoltre, vi è un nuovo prezzo mensile per le nuove attivazioni dell’offerta Fastweb Casa Light, che include connessione illimitata fino a 2,5 Gbps, chiamate a consumo e modem FASTGate incluso. Il canone mensile aumenta di 1 euro, portandolo a 27,95 euro.

Il contributo di attivazione della promozione è incluso nel costo finale e viene rateizzato a 1 euro per 24 mesi. In caso di recesso anticipato entro i 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo relativo alle rate mancanti, ma si pagherà solo il costo di disattivazione della linea.