Eurospin è PAZZA, prezzi al 70% con la tecnologia in quantità

Il volantino di Eurospin mostra tutte le migliori soluzioni, le quali sono comprese all’interno del periodo promozionale dell’azienda che celebra il 30º anniversario. Saranno quindi tanti i prezzi clamorosi, soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari e la spesa in generale per il proprio ambiente domestico. Alcune offerte possono essere prenotate per ritirarle in un punto vendita o magari per riceverle direttamente a casa propria.

Eurospin domina tra tutti i colossi del mondo delle vendite sul territorio fisico, ecco le offerte dell’ultimo volantino

Avete mai visto all’interno dei volantini di Eurospin delle offerte che riguardassero il mondo della tecnologia? Questa sarà la volta buona visto che il colosso ha scelto di variare in quello che rende disponibile tra i suoi scaffali. La grande promozione di oggi riguarda un computer portatile del marchio Medion, il quale con ottime caratteristiche, tra cui un processore Intel Core i5, fissa un prezzo in sconto pari a soli 489,90€. Qui in basso le immagini del volantino: