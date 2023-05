Esselunga letteralmente da impazzire con un volantino che nasconde al proprio interno una campagna promozionale quasi unica, infatti gli utenti sono pronti a spendere molto poco sull’acquisto di un nuovo terminale, che prometta discrete prestazioni al giusto prezzo.

Spendere poco con Esselunga è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, per raggiungere l’obiettivo prefissato vi basterà recarvi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, avendo così l’opportunità di accedere ai grandi sconti, senza vincoli particolari. L’unica cosa da ricordare riguarda le scorte, sono estremamente limitate e potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.

Esselunga, da pazzi il nuovo volantino

Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti per approfittare di una delle campagne promozionali più interessanti di Esselunga, arrivano i prezzi più bassi in esclusiva assoluta anche su alcuni dei migliori smartphone in circolazione. Oggi è possibile difatti acquistare lo Xiaomi Redmi 12C, terminale economico in vendita a soli 139 euro, per quanto riguarda la variante no brand con 128GB di memoria interna.

A conti fatti si tratta di uno smartphone di ottima qualità, per il prezzo effettivo di vendita, caratterizzato dalla presenza di un sensore fotografico principale da ben 50 megapixel, un processore MediaTek Helio G85 che muove il sistema operativo Android 12, ed offre la carica ad un display da 6,71 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+. Il suo punto di forza è sicuramente la batteria, componente molto capiente con ricarica a 10 watt.