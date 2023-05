Abarth, la gamma si amplifica con la 500e e la 500e Turismo

sponsor

Abarth amplia l’offerta della nuova 500e introducendo i nuovi allestimenti 500e e 500e Turismo, entrambi disponibili anche nella variante cabrio. Le nuove versioni sono già in vendita con prezzi a partire da 37.950 euro per la 500e hatchback e cabrio, e 42.650 euro per la 500e Turismo hatchback e cabrio. Ecco tutti i dettagli.

Abarth: tutte le caratteristiche dei nuovi modelli

La 500e Abarth si differenzia dalla Fiat 500 elettrica grazie a un body kit specifico che include un nuovo paraurti anteriore sportivo, minigonne laterali, diffusore posteriore, fari anteriori full LED con firma Abarth e uno spoiler posteriore. Inoltre, presenta la nuova scritta Abarth in Grigio titanio scuro sullo scudo anteriore e sul portellone posteriore, nonché il nuovo logo sulla fiancata.

I clienti possono scegliere tra colori come Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green e Poison Blue. L’allestimento 500e include di serie cerchi in lega da 17 pollici, sedili sportivi in tessuto con poggiatesta integrato, volante a 3 razze in materiale soft-touch, strumentazione digitale con schermo da 7 pollici e sistema infotainment con display touch da 10,25 pollici.

L’allestimento 500e Turismo offre cerchi in lega da 18 pollici in grigio titanio diamantati, interni in Alcantara, sedili anteriori riscaldati, piano di ricarica wireless, telecamera per la retromarcia, avviso di angolo cieco e sistema audio JBL Premium con 7 altoparlanti. Include anche il Sound Generator, che riproduce il tipico sound dei motori Abarth a benzina, attivabile o disattivabile a piacere quando l’auto è ferma.

La nuova Abarth 500e è equipaggiata con un motore elettrico da 113,7 kW (155 CV) e 235 Nm di coppia, con velocità massima limitata elettronicamente a 155 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi (con batteria almeno al 90% della carica). La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia fino a 265 km secondo il ciclo WLTP e supporta ricariche fino a 85 kW in corrente continua (11 kW in corrente alternata).

Il conducente può selezionare tra tre modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La prima offre potenza ridotta per un’esperienza di guida più efficiente e attiva la funzione “one pedal”. La seconda massimizza le prestazioni e la frenata rigenerativa con la funzione “one pedal”. L’ultima, invece, è ideata per massime prestazioni senza la funzione “one pedal”.