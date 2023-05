sponsor

Sembra che WhatsApp stia sviluppando una funzionalità che consentirà agli utenti di migrare la cronologia delle chat su un altro iPhone senza iCloud.

Questa opzione arriverà come un vantaggio per gli utenti che faticano a gestire il limite di spazio di archiviazione gratuito di 5 GB offerto da Apple. Secondo un rapporto WABetaInfo, questa nuova funzionalità è stata scoperta dopo aver installato il nuovo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.9.0.72 sull’app TestFlight.

La nuova opzione di backup della chat viene distribuita anche ad alcuni beta tester, afferma il rapporto. Una volta implementata questa nuova funzionalità, sarà disponibile per gli utenti di iPhone grazie a questa procedura:

Basterà andare all’interno delle Impostazioni di WhatsApp e poi in Chat. L’utente potrà quindi scegliere di trasferire l’intera cronologia della chat e i file multimediali su un altro iPhone senza utilizzare un backup iCloud.

Ecco come funziona

Per fare ciò, gli utenti dovranno preparare il loro nuovo iPhone scaricando prima WhatsApp e registrandosi con il numero originale. Quindi, dovranno scansionare il codice QR sul nuovo telefono con il loro vecchio iPhone per trasferire la cronologia della chat.

Questo processo è abbastanza simile alla versione Android, una funzione che consente agli utenti Android di migrare la cronologia delle chat e i file multimediali su un altro dispositivo senza fare affidamento su Google Drive. Tieni presente che questa funzione è in versione beta, quindi è visibile solo ad alcuni beta tester. L’opzione per trasferire le chat di WhatsApp tra iPhone senza dipendere da iCloud è una funzionalità molto richiesta, poiché gli utenti non dovranno più preoccuparsi del vincolo di archiviazione di iCloud.

Gli utenti di iCloud hanno solo 5 GB di spazio di archiviazione gratuito, che può essere aumentato solo dopo aver pagato un abbonamento.