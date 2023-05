Unieuro distrugge Euronics, prezzi all'80% su telefoni e computer quasi gratis

sponsor

Nuovo volantino e nuovi prezzi. Unieuro stupisce per la grande convenienza all’interno del catalogo “Passione casa“. Questo è il nome del volantino ma ci sono offerte di ogni genere al suo interno.

Oltre alle grandi offerte che i volantini stanno proponendo ultimamente, ci sono delle soluzioni che sul mondo del web dominano in pianta stabile. Quelle di Amazon ad esempio sono le migliori offerte in assoluto visti anche i benefici che concedono tra reso gratuito di 30 giorni e garanzia di due anni. Per concedere al nostro pubblico la possibilità di scoprire le migliori opportunità che il celebre sito e-commerce offre, abbiamo deciso di proporre tre soluzioni. Si tratta di tre canali Telegram dedicati alle offerte Amazon quotidiane. Potete entrare cliccando sui link in basso:

Unieuro, alcune offerte sono strepitose: ecco diversi esempi e il volantino completo nella galleria di immagini

I prezzi del nuovo volantino sono estremamente invitanti, soprattutto per gli elettrodomestici. Passando però a ciò che interessa davvero i nostri lettori, ovvero il mondo degli smartphone, non può passare sottotraccia un’offerta clamorosa. Si tratta dell’ultimo top di gamma di Samsung, ovvero del Galaxy S23. Questo viene proposto al pubblico ad un prezzo scontato pari a 849€.

Questo in basso è il volantino completo, il quale mostra in prima pagina l’obiettivo: promuovere soprattutto le offerte per l’ambiente domestico. Non lasciatevi però scoraggiare, visto che la grande varietà che Unieuro offre sempre si verifica soprattutto nelle ultime pagine. In quel caso troverete la tecnologia riguardante smartphone, computer e molto altro ancora.