TIM batte Iliad con 150GB nella Power Supreme Web, c'è anche la Wonder

Attualmente il mondo della telefonia vede due fazioni contrapporsi. Da un lato ci sono i gestori virtuali che con i loro prezzi bassissimi che durano per sempre non possono fare altro che attribuirsi il dominio totale. Il mondo della telefonia mobile però potrebbe passare improvvisamente di nuovo in mano ai gestori più famosi, come lo è da sempre TIM.

La celebre azienda infatti questa volta mette a disposizione di coloro che vogliono rientrare delle offerte straordinarie.

TIM ristabilisce il suo dominio con due offerte in particolare: ecco quali sono e quanto costano al mese

La prima soluzione disponibile è quella che consente il rientro agli utenti Iliad, Poste Mobile e MVNO generali. Si tratta della nuova TIM Power Supreme Web Easy, soluzione molto vantaggiosa dal punto di vista del prezzo e dei contenuti. Al suo interno infatti si possono notare minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori, con 150 giga disponibili in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo è bassissimo: 7,99€ al mese.

A seguire, per tutti coloro che invece provengono da gestori come ho. Mobile e Lycamobile Plus, ecco la nuova TIM Wonder. Tale soluzione ha un prezzo leggermente più alto di quella precedente, visto che mensilmente costa 9,99€. Allo stesso tempo anche i giga sono molti di meno, ma basterebbero tranquillamente per oltre un mese: eccone 50 in 4G. Per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, avrete tutto senza limiti.

Ricordiamo dunque che queste sono le soluzioni più vantaggiose ma sul sito ufficiale ce ne sono anche delle altre.