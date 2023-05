Tesla, il declino è iniziato? ecco cosa sta succedendo

sponsor

Tesla è stato Il produttore (la I maiuscola non è un errore) di automobili dello scorso decennio, un’azienda perfettamente in grado di innovare in un settore ormai statico e fermo da tempo, promuovendo prodotti di alta qualità con il giusto futurismo che ci saremmo aspettati da una mente stravagante quanto quella di Elon Musk.

Il punto di forza della casa automobilistica è la tanto agognata, e desiderata, guida autonoma, funzione che integrata all’interno dei suoi modelli, che però nel tempo ha perso quell’appeal che tanto ha fatto luccicare gli occhi degli utenti negli anni appena precedenti, a causa sopratutto dei 17 incidenti mortali registrati nel 2021, ed attribuiti più che altro al suddetto pilota automatico.

Tesla, cosa succederà?

Proprio per questi motivi il futuro di Tesla non è più roseo quanto ci saremmo aspettati, infatti il valore di mercato del brand è crollato nel corso degli ultimi anni, con una riduzione del 60% rispetto ad esempio al 2020, e gli stessi investitori sembrano dubitare di Elon Musk, tanto che sembrano essere pronti a chiedere un intervento del consiglio di amministrazione.

La concorrenza viaggia spedita, Tesla non è più il pioniere del proprio settore, e l’attenzione del fondatore anche verso altri progetti, come Twitter o SpaceX, potrebbe avergli fatto perdere leggermente la bussola, anche in termini di lancio di nuovi modelli, se considerate che l’ultimo, in ordine di tempo, risale al 2019. L’unica cosa certa è che la quota di mercato di Tesla si è ridotta notevolmente, passando dall’81% del 2018, al 62% nel 2023, ha ancora la supremazia, ma forse non per molto.