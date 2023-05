Terra, il nostro pianeta verrà presto "divorato" da una stella

sponsor

Per la prima volta, il telescopio Gemini South del NoirLab, finanziato dalla National Science Foundation americana e situato in Cile, ha catturato le immagini di un pianeta divorato dalla sua stella. Questo evento offre una visione di ciò che accadrà alla Terra in circa cinque miliardi di anni, quando il nostro Sole invecchiato inizierà ad espandersi. La scoperta è stata pubblicata su Nature da Kishalay De del Massachusetts Institute of Technology, insieme a Morgan MacLeod del Centro Harvard-Smithsonian per l’astrofisica, Mansi Kasliwal del California Institute of Technology e Ryan Lau del NoirLab.

Terra: l’invecchiamento del Sole potrebbe essere una minaccia per noi

Le immagini mostrano un’intensa emissione di materia, simile a una pistola fumante, durata almeno dieci giorni. Secondo Lau, queste osservazioni aprono nuove prospettive per individuare e studiare le miliardi di stelle nella Via Lattea che hanno già consumato i loro pianeti. De ipotizza che, se altre civiltà osservassero il Sole mentre ingoia la Terra a 10.000 anni luce di distanza, vedrebbero la nostra stella diventare improvvisamente più luminosa e scagliare materiale nello spazio prima di tornare al suo aspetto originale.

Già in precedenza erano state osservate stelle morenti che stavano per ingoiare il loro pianeta più vicino o che lo avevano appena fatto. Tuttavia, questa è la prima volta che si osserva una stella simile al Sole, che si è espansa da 100 a 1.000 volte le sue dimensioni originali a causa dell’invecchiamento, mentre divora il suo pianeta. Nel corso di dieci giorni, il getto di materia emesso durante questa catastrofe cosmica è diventato 100 volte più luminoso, per poi indebolirsi nei successivi sei mesi. Questo evento si è verificato nella nostra galassia, a circa 13.000 anni luce dalla Terra.