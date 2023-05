Smartphone letale, dispositivo uccide 16enne mentre faceva il bagno in vasca

sponsor

Una tragedia ha colpito Montefalcione, in provincia di Avellino, quando una ragazza di 16 anni è morta folgorata mentre parlava al telefono con un’amica. La giovane, secondo le informazioni raccolte, avrebbe subito una scarica elettrica dallo smartphone letale che le era caduto nella vasca da bagno.

Smartphone letale: tenetelo lontano dall’acqua!

Il terribile incidente domestico è avvenuto la sera del 2 maggio 2023 a Montefalcione. Le fonti locali riferiscono che la vittima stava parlando al telefono mentre faceva il bagno. Il cellulare era in carica, e la ragazza non si sarebbe accorta che il dispositivo scivolava nell’acqua. Durante la chiamata, un urlo e il silenzio improvviso hanno allarmato l’amica, che ha avvisato i genitori della 16enne. Purtroppo, una volta giunti a casa, non c’era più nulla da fare per salvare la figlia, ormai priva di vita nella vasca.

I media locali, in contatto con i carabinieri, hanno cercato di ricostruire l’accaduto. La giovane aveva messo il cellulare in carica poco prima di fare il bagno. Il dispositivo, ancora in carica, è caduto in acqua, causando la scarica elettrica che ha ucciso la ragazza all’istante. Il corpo della vittima è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata disposta l’autopsia per determinare le esatte cause del decesso. La procura di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla morte della minore per chiarire le circostanze dell’incidente domestico.

La comunità di Montefalcione è in lutto per la tragica perdita. Il sindaco Angelo Antonio D’Agostino si è recato sul luogo dell’incidente, insieme a molte persone che conoscevano la giovane. Il dolore e lo sconcerto hanno pervaso il comune irpino, e tutto per colpa di uno smartphone mal posizionato.