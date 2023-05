sponsor

Ci sono molte domande che riguardano l’uso delle batterie degli smartphone durante la notte. E’ sicuro lasciare lo smartphone collegato durante la notte? Ecco qual è la cosa giusta da fare.

Questa è una preoccupazione relativamente giustificata, dato che solo pochi anni fa alcuni Galaxy Note 7 di Samsung hanno preso fuoco a causa di alcuni problemi con la batteria. Ma come abbiamo spiegato in altri articoli, a meno che un dispositivo non presenti gravi difetti di fabbricazione come quel telefono, è impossibile che possa incendiarsi.

L’unica cosa su cui tutti gli esperti concordano è che gli smartphone sono abbastanza intelligenti da non lasciare che si verifichi un sovraccarico. I chip all’interno assicurano che ciò non possa accadere. Quando la batteria interna agli ioni di litio raggiunge il 100% della sua capacità, la ricarica si interrompe. Se lasci lo smartphone collegato durante la notte, consumerà un po ‘di energia facendo scorrere costantemente nuova carica alla batteria ogni volta che scende al 99%.

Anche la ricarica wireless è sicura

Nemmeno la ricarica wireless è dannosa, infatti è sicuro poter lasciare il telefono sul caricabatterie wireless quando vai a dormire. Se ti svegli di notte, scollegalo o spostalo per evitare di consumare batteria inutile. Oppure collega il tuo telefono a una presa intelligente che è programmata per spegnersi.

I tempi di ricarica prolungati possono generare calore. Molti esperti consigliano di estrarre il telefono dalla custodia per caricarlo durante la notte. Ma non è sempre possibile con una custodia protettiva complicata.

Per lo meno, cerca di non impilare altri dispositivi sopra un dispositivo che si sta ricaricando. E soprattutto, non metterlo sotto il cuscino.