Di recente, i robot aspirapolvere sono diventati uno dei dispositivi più utilizzati in tutte le case. Sebbene ci siano molti prodotti di questo tipo, con caratteristiche e funzioni diverse, anche Lidl ha deciso di commercializzare uno dei robot aspirapolvere più venduti sul mercato, marchiato Vileda.

I lavori domestici sono solitamente noiosi per la maggior parte delle persone che devono impiegare un po’ di tempo per pulire il pavimento e mantenere la casa pulita correttamente. Alcuni assumono lavoratori domestici per svolgere questi compiti, anche se non tutti possono permettersi finanziariamente questo servizio.

Per questo motivo negli ultimi anni hanno guadagnato terreno i robot per la pulizia o i robot aspirapolvere. È uno strumento con una propria autonomia che pulisce regolarmente la superficie della casa. Fornisce un importante supporto per chi vive sempre fuori casa.

I supermercati Lidl vendono il “robot aspirapolvere Vileda VR ONE” ad un ottimo prezzo. Al momento, questo strumento può essere acquistato al prezzo di 119,99 euro.

Per alcuni, il prezzo di questo robot aspirapolvere può sembrare alto. Ma per poco più di 100 euro, l’acquisto di questo dispositivo rappresenta un investimento significativo che alleggerirà le faccende domestiche.

Ecco le caratteristiche

In commercio si possono acquistare tantissimi modelli di robot aspirapolvere, con caratteristiche e funzioni differenti. Quindi, in termini di rapporto qualità-prezzo, questo robot Vileda è uno dei migliori sul mercato.

Per questo motivo è diventato uno dei robot aspirapolvere più commerciali di Lidl. Pertanto, queste sono alcune delle caratteristiche più straordinarie di questo moderno strumento per la pulizia della casa:

Incorpora tre modelli di pulizia. Cioè, tre modi per pulire a casa: a spirale, a zig-zag e automatico.

Questo robot aspirapolvere Vileda ha anche ruote motrici flessibili che gli consentono di superare ostacoli alti fino a 1,5 centimetri.

Doppio filtro EPA integrato che cattura il 99,7% della polvere

Ha tre sensori che proteggono il robot dalla caduta dalle scale o da un impatto indesiderato.

Dispone inoltre di una dimensione di apertura “XL” per una pulizia profonda.La capacità di aspirazione di questo robot è di 500 ml per la polvere e pesa 2,75 chilogrammi. Questo viene fatto in modo da poter pulire facilmente la polvere da tutta la superficie della casa, anche negli angoli.

Per tutte queste caratteristiche, insieme al suo prezzo interessante, questo robot aspirapolvere Vileda è il best seller sul mercato.