sponsor

Gli italiani che scelgono o che hanno scelto la Postepay in passato sono sempre più numerosi. La carta di credito ricaricabile si conferma uno strumento pressoché indispensabile per coloro che devono effettuare acquisti sia nei negozi fisici sia nei punti vendita online.

Postepay, il vantaggio della carta a costo zero

Ad oggi, per garantire un congruo servizio a tutte le tipologie di utenti, Poste Italiane ha deciso di fornire diverse versioni della sua carta di credito ricaricabile. La versione attualmente più popolare resta in assoluto quella Evolution. Questa tipologia di carta, caratterizzata da un codice IBAN che consente l’accredito e l’invio di bonifica, ha un canone annuale pari a 15 euro.

Gli utenti possono inoltre scegliere una versione standard della carta, senza codice IBAN e con un costo di 10 euro. Con questo strumento gli utenti potranno inviare denaro verso altre carte di Poste Italiane con la tecnologia del P2P.

Novità ulteriore delle ultime settimane è invece il rilascio di una versione completamente digitale della Postepay ed a costo zero. Con questa carta dematerializzata sono confermati tutti i servizi della Postepay tradizionale come la possibilità di prelevare denaro presso gli ATM, la possibilità di inviare denaro ad amici e parenti con il sistema P2P e la possibilità di associare la carta al sistema SPID.

Il vantaggio per gli utenti, oltre che nei costi azzerati per il rilascio, sarà nella praticità. Per utilizzare la carta, infatti, i possessori dovranno far fronte all’app ufficiale o agli strumenti di portafogli digitali presenti sui device Android e sugli ultimi modelli di iPhone.