L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino alla fine del mese in corso la propria offerta denominata Creami Extra WOW 50X2 con attivazione anche online.

Inoltre, se prima era possibile effettuare l’attivazione esclusivamente in ufficio postale, adesso è possibile sottoscrivere l’offerta anche direttamente online, sul sito dell’operatore. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga Cremi Extra WOW 50×2

Nel dettaglio, Creami Extra WOW 50×2 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 4G+, il tutto al costo di 8 euro al mese. Il nome di questa offerta riprende la precedente Creami Extra WOW 50 non più sottoscrivibile, composta da minuti, SMS e 50 Giga a 6,99 euro al mese.

Rispetto a quest’ultima, come suggerisce il nome, l’attuale Creami Extra WOW 50×2 permette quindi di ottenere un bundle di traffico dati raddoppiato, ma con un costo mensile maggiore. In precedenza, come già accennato, questa offerta PosteMobile era attivabile soltanto in ufficio postale, con un costo di 15 euro per la nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica minima, comprensiva del primo mese anticipato.

Adesso invece, attivando l’offerta online sul sito ufficiale dell’operatore (o anche tramite canale telefonico, inserendo i propri dati per essere ricontattato), è possibile acquistare la nuova SIM con un costo di 10 euro, da sommare comunque a 10 euro per la prima ricarica comprensiva del primo canone. Come prima, i nuovi clienti che decidono di attivare Creami Extra WOW 50×2 possono sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore mobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.